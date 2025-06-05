«Лазурит» ставят на якорь

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Агентство недвижимости „Лазурит“», принадлежащего пермскому пароходчику Михаилу Антонову. Банкротства общества добивается казанское ООО «ПНК», которому пермская компания задолжала свыше 73,7 млн руб. Сам господин Антонов считает, что заявление стало следствием корпоративного конфликта между ним и казанским бизнесменом Сергеем Черниловским. По мнению Михаила Антонова, таким образом его пытаются убрать с рынка речных перевозок. Суд с этими доводами не согласился и указал, что «Лазурит» исказил бухгалтерскую отчетность и не проявил должной финансовой осмотрительности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о начале процедуры банкротства ООО «Агентство недвижимости „Лазурит“» Арбитражный суд Пермского края удовлетворил 14 мая текущего года. Как следует из документов суда, с соответствующим заявлением обратилось казанское ООО «ПНК» (Поволжская навигационная компания), которое с 2018 года находится в процедуре конкурсного производства. Свои требования казанская компания обосновывала решением суда о взыскании с «Лазурита» в общей сложности более 73,7 млн руб. (31,4 млн руб. основного долга, 42,3 млн руб. неустойки). В судебном акте указывается, что еще в 2015 году ПНК и пермская компания заключили сделку, по которой последняя выкупила помещение в Казани площадью 257,5 кв. м за 31,4 млн руб. При этом оплаты по договору произведено не было, а само помещение было отчуждено ответчиком, поэтому вернуть продавцу он его не может.

В судебном акте также раскрывается целая цепочка сделок с задолженностью «Лазурита». Через год после сделки Поволжская навигационная компания передала право требования долга с покупателя Сергею Черниловскому, казанскому бизнесмену и деловому партнеру Михаила Антонова. Тот, в свою очередь, заключил договор цессии с ООО «Камское транспортное агентство», передав ему право требования денег с пермской компании, но получив, свою очередь, возможность взыскания средств с ПНК. Позже господин Черниловский и ПНК оказались в процедуре банкротства, а суд признал сделку по уступке требований между ними недействительной. Аналогичное решение было принято и по договору, по которому указанное право получил Сергей Черниловский. Таким образом, право требовать долг было восстановлено за первоначальным продавцом помещения.

ООО «Агентство недвижимости „Лазурит“» было зарегистрировано в 2005 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается подготовкой к продаже недвижимого жилого имущества. Собственником и директором компании является Михаил Антонов. В Перми господин Антонов известен как владелец нескольких компаний, которые специализируются на речных перевозках. В частности, ему принадлежат ОАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“», ООО «Транспортное агентство „Кама“» и ООО «КамаКруиз». Эти и другие структуры владеют рядом пассажирских и грузовых судов.

Сам Михаил Антонов просил отказать в требования о введении наблюдения в отношении агентства «Лазурит». Предприниматель заявил, что он и Сергей Черниловский являются деловыми партнерами, но между ними есть корпоративный конфликт. Кроме того, он указывал на аффилированность через данного бизнесмена ООО «ПНК» и Камского транспортного агентства. Господин Антонов считает, что фактически заявление о банкротстве имеет своей целью «устранение конкурента с рынка речных перевозок». Причины возникновения конфликта в документах суда не раскрываются. Пароходчик пояснил, что ООО «АН „Лазурит“» ведет активную деятельность, но испытывает временные финансовые трудности, при этом стоимость его имущества во много превышает размер долга. Так, в собственности ООО находятся семь автомобилей, жилой дом, а также земельный участок и два теплохода. Стоимость последних трех объектов превышает 169 млн руб., а выручка агентства за последние три года составляет 45 млн руб.

По мнению «Лазурита», в удовлетворении требований казанской компании следует отказать еще и потому, что договор купли-продажи был одним из звеньев цепочки мнимых сделок, которые производились в условиях предбанкротного состояния ПНК. В этих условиях действия кредитора являются злоупотреблением правом.

В итоге суд с доводами Михаила Антонова и «Лазурита» не согласился. В судебном акте указано, что общество, являясь заинтересованной стороной по отношению к цепочке сделок, было осведомлено о противоправном характере купли-продажи помещения. Оценивая заявление пермского бизнесмена о корпоративном конфликте, суд указал, что в данном случае за него выдаются последствия оспоренных сделок аффилированных лиц, которые и привели к возникновению долга. При этом взаимозависимость между предпринимателями и компаниями не имеет в данном случае никакого значения для разрешения вопроса о введении наблюдения. Арбитраж не согласился и с доводами о том, что заявление о банкротстве «Лазурита» — это способ устранить конкурента. Как отмечается в решении, ООО «ПНК» с 2018 года является несостоятельным, обществом руководит конкурсный управляющий, соответственно общество неподконтрольно другим лицам, в том числе и Сергею Черниловскому. При этом оно не может совершать действия по захвату рынка, а также получать прибыль, а иск о взыскании денежных средств с пермской компании был направлен для пополнения конкурсной массы.

Не согласился суд и с доводами о том, что финансовые трудности агентства «Лазурит» лишь временные. Так, в ходе процесса было выяснено, что общество в бухгалтерском балансе занизило свою кредиторскую задолженность почти в два раза, фактический ее размер — почти 95 млн руб. Кроме того, дебиторская задолженность ООО составляет свыше 130 млн руб., но общество не принимает мер по ее взысканию. Таким образом, должник не проявляет должную финансовую осмотрительность и находится в продолжительном кризисе. В итоге в отношении компании господина Антонова была введена процедура наблюдения, ее результаты будут оценены судом 5 августа 2025 года.

«На мой взгляд, шансы оспорить введение процедуры наблюдения неотличимы от нуля. Задолженность подтверждена судебным актом, основанием имеет расторжение договора купли-продажи недвижимости, то есть долг носит реальный характер, однако должник обязательство не исполняет. При таких обстоятельствах есть все основания вводить банкротство»,— говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его словам, корпоративный характер долга мог бы повлиять на очередность требования кредитора, однако в данном случае суд установил, что кредитор является уже независимым.

Партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков полагает, что на решение первой инстанции, скорее всего, будет подана апелляционная жалоба, учитывая, что в судебном акте много внимания уделено анализу объемных возражений сторон на доводы друг друга. По его словам, хотя корпоративный конфликт прямого отношения к банкротству не имеет, но конкретные действия бенефициаров бизнеса по заключению мнимых или притворных сделок при его урегулировании могут стать предметом споров. «Это обстоятельство будет играть одну из ключевых ролей в оспаривании таких сделок, тем более если они совершены в период подозрительности»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Астахов