Франческо Бьянкини: «Музыка — это релакс для души, а бизнес — стимулятор ума. Я живу между ними»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 5 июня провели очередной бизнес-завтрак. Гостем встречи стал предприниматель, музыкант и представитель итальянской алкогольной компании Франческо Бьянкини. Спикер рассказал гостям о жизни между двумя культурами, своем пути из Милана в Краснодар, а также о музыкальных предпочтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Франческо Бьянкини

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Франческо Бьянкини

Фото: Михаил Брайко

Франческо родился в Милане, в семье выходцев с юга Италии. Его детство проходило между двумя темпераментами — северным укладом и эмоциональной южной экспрессией. Музыкой начал заниматься еще в школьные годы — три года обучался игре на фортепиано, параллельно также увлекался информатикой.

Высшее образование получил на факультете иностранных языков по направлению «Международные отношения». Среди изучаемых дисциплин был и русский язык, который стал для него настоящим испытанием.

«Преподавательница на экзамене мне прямо сказала: “Русский — это не твое” и поставила 2+. Спустя годы я ей благодарен за мотивацию учить язык»,— вспоминает с улыбкой гость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости клуба собрались послушать о музыкальных предпочтениях Франческо и нюансах алкогольного бизнеса

Фото: Михаил Брайко Гости клуба собрались послушать о музыкальных предпочтениях Франческо и нюансах алкогольного бизнеса

Фото: Михаил Брайко

Впервые в Россию Франческо приехал в 2009 году, а к 2013-му окончил университет, написав дипломную работу в Краснодаре. Изначально не планировал оставаться в городе, но обстоятельства сложились иначе.

Как рассказал спикер, однажды он задержался в аэропорту Санкт-Петербурга в ожидании рейса домой и завел разговор с соотечественником. Тот, услышав историю музыканта, дал ему контакт своего брата — итальянского предпринимателя в Краснодаре, который искал себе помощника.

Профессиональный путь господина Бьянкини в России начался с консалтинга, затем последовали четыре года преподавания итальянского языка в международной частной школе. Позднее Франческо получил разрешение на проживание в России и открыл свой бизнес. На сегодняшний день эксперт представляет компанию, специализирующуюся на дистрибуции алкогольных напитков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франческо Бьянкини: «Музыка — это релакс для души, а бизнес — стимулятор ума. Я живу между ними»

Фото: Михаил Брайко Франческо Бьянкини: «Музыка — это релакс для души, а бизнес — стимулятор ума. Я живу между ними»

Фото: Михаил Брайко

Параллельно развивается и его музыкальная карьера — он пишет песни в стиле итальянской мелодичной музыки с джазовыми оттенками. Композитор также признался, что вдохновляется при работе хитами Фрэнка Синатры и Тото Кутуньо.

«Я не хочу продаваться миллионами дисков. Я хочу делать музыку, которую приятно слушать, сидя на берегу у моря»,— объясняет итальянский певец.

Сейчас Франческо Бьянкини уже выпустил два полноценных альбома и работает над третьим. Новые композиции выходят постепенно, одна за другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франческо Бьянкини — предприниматель, музыкант и представитель итальянской алкогольной компании; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко Франческо Бьянкини — предприниматель, музыкант и представитель итальянской алкогольной компании; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

В диалоге с участниками бизнес-завтрака гость признался, что жить между двумя странами непросто: дорога в Италию занимает не менее 20 часов. Но именно такая динамика и помогает сохранять внутренний баланс.

В завершение встречи Франческо рассказал, как ему удается совмещать творчество и бизнес. По словам спикера, эти сферы не противоречат друг другу — напротив, органично дополняют.

«Музыка — это релакс для души, а бизнес — стимулятор для ума. Я живу между ними»,— подчеркнул Франческо Бьянкини.

Свой жизненный девиз он сформулировал просто: «Главное — гармония. И добавил: дело должно не только приносить пользу, но и откликаться внутри — нравиться самому человеку, вдохновлять и развивать.

ИП Пшеничный