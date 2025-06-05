Вынесен приговор по делу о нарколаборатории, работавшей в Переславле

Ярославский областной суд приговорил к 15 годам и 8 месяцам лишения свободы 42-летнего жителя Москвы за производство наркотиков в Переславле-Залесском. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в ноябре 2024 года житель Москвы организовал в частном доме нарколабораторию. За 19 дней он произвел более 10 кг синтетического наркотического средства. Кроме того, он хранил 66 кг предназначенных для производства прекурсоров. Правоохранители пресекли незаконную деятельность и изъяли наркотики.

Дело расследовало ярославское управление ФСБ. Жителя Москвы признали виновным в незаконных производстве наркотиков и хранении прекурсоров.

«С учетом позиции государственного обвинителя Ярославский областной суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Также суд конфисковал земельный участок, машину и деньги в сумме порядка 1 млн руб.

Алла Чижова