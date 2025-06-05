В Ростове продажи товаров для кемпинга за год выросли на 29%

В Ростове-на-Дону продажи товаров для отдыха на природе увеличились в апреле-мае на 29% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Авито со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что активнее всего ростовчане покупают палатки — на них приходится 22% продаж в общем объеме туристического оборудования и мангалы —10% продаж. Спрос на палатки в апреле-мае вырос на 53% по сравнению с февралем и мартом. На 65% выросли продажи тентов (навес для защиты от солнца и дождя).

Продажи мангалов на Авито за год выросли в 2,5 раза — на них приходится 10% продаж от всей категории товаров для кемпинга. А продажи портативных плит увеличилась на 44%, из чаще покупает ростовчане, у которых нет времени разводить костер. Мебель для кемпинга — складные столы, скамейки и стулья — стали покупать чаще на 43%, на посуду и термокружки — на 69% и 17% соответственно.

Растет спрос и на товары для отдыха на воде: на 93% за год увеличились продажи сапбордов, рафтов (многоместные надувные лодки) — на 51%. На 13% выросли продажи байдарок.

Мария Хоперская