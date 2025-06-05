Главные новости за 5 июня. Кавказ

Конкурсный управляющий выставил на торги 55 лотов техники обанкротившейся ставропольской компании СМДС «ПМК» общей стоимостью более 60 млн руб. Аукцион назначен на 9 июля.

Ставропольский край занял пятое место среди российских регионов по количеству малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. В регионе зарегистрировано 6,4 тыс. таких компаний.

Подрыв путей в Воронежской области стал причиной задержки поездов в направлении Кисловодска.

Ленинский районный суд Ставропольского края продлил арест заместителя начальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова до 27 августа 2025 года по делу о мошенничестве на 2,3 млн руб.

Иса Абдуллаев назначен исполняющим обязанности министра спорта Ставропольского края.

Парламент Карачаево-Черкесии утвердил поправки в кодекс этики госслужащих, направленные на борьбу с клановостью и дискриминацией по национальному и религиозному признакам при трудоустройстве.

В Ставрополе 9 несовершеннолетних подозреваются в создании экстремистского объединения. По версии следствия, в ноябре 2024 года 16-летний житель города организовал преступное сообщество и привлек 7 ровесников и 15-летнего подростка.