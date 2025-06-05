На Дону налоговые льготы для резидентов ТОР могут продлить еще на пять лет
Парламентарии Ростовской области предложили федеральному центру продлить на пять лет нулевую ставку налога на прибыль для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. О такой инициативе сообщил депутат Законодательного собрания региона Игорь Бураков.
Фото: gukovo.ru
Сейчас льгота по налогу на прибыль, поступающему в федеральный бюджет, действует пять налоговых периодов с момента получения первой прибыли. Донские законодатели выступают за продление такой поддержки еще на пять лет.
«Эта мера стимулирует капитальные вложения и создание новых производств в моногородах. В Ростовской области статус ТОР имеют Гуково, Донецк и Зверево»,— пояснил депутат.
За время существования территорий опережающего развития в этих городах появились почти 2 тыс. рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы сократился в среднем в три-четыре раза.
Летом 2024 года на Дону уже продлили льготу по налогу на прибыль в части, направляемой в областной бюджет. Теперь парламентарии региона предлагают принять аналогичное решение на федеральном уровне для части налога, поступающей в государственную казну.