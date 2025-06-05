В поселке Опенки Ростовской области завершается капремонт школы

Ремонт Племзаводской школы в поселке Опенки Пролетарского района завершили на 80%. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ремонт трехэтажного здания 1953 года постройки начался в прошлом году. На эти цели выделили более 106 млн руб., из них около 105 млн – из областного бюджета. На оснащение школы мебелью и оборудованием предусмотрели 27 млн руб.

Подрядчики полностью завершили демонтажные работы, усилили несущие конструкции здания. Кроме того, они заменили кровлю и окна. Сейчас рабочие приводят в порядок наружные и внутренние инженерные системы, занимаются отделкой помещений, а также благоустраивают территорию.

Школа откроется 1 сентября.

Мария Хоперская