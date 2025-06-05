На Дону предложили поднять потолок занятости для средних предприятий

Депутаты донского парламента на 21 заседании 5 июня предложили увеличить предельную численность сотрудников для отнесения компаний к категории малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В настоящее время лимит составляет 100 человек для малого бизнеса и 250 человек для средних компаний. Соблюдение этого критерия необходимо предпринимателям для получения государственных преференций, предоставляемых субъектам МСП», — пояснили парламентарии.

В ряде отраслей, особенно в сфере услуг, качество обслуживания напрямую зависит от количества персонала. Такие предприятия часто превышают установленные лимиты по штату, продолжая при этом соответствовать основному экономическому показателю — размеру выручки до 800 млн руб. для малого и до 2 млрд руб. для среднего бизнеса в год, отметили народные избранники.

Государство уже повысило планку численности работников в отдельных сферах, включая легкую промышленность и общественное питание. Депутаты видят в этом исключительно позитивные результаты и считают целесообразным распространить подобную практику на все отрасли.

По мнению законодателей, расширение критериев позволит большему количеству организаций получать государственную поддержку и развиваться в текущих экономических условиях.

Валентина Любашенко