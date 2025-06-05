В Ростове спрос на автопутешествия за год вырос на 5%

В Ростове-на-Дону растет спрос на автомобильные путешествия. Так, за год интерес к трансферам вырос на 5%, сообщает пресс-служба Авито Услуг со ссылкой на результаты своих исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самым популярным для ростовчан направлением стал Санкт-Петербург: трансферы туда стали заказывать на 48% чаще.

Из сообщения также следует, что жители Ростова-на-Дону все чаще отправляются в путешествие в страны ближнего зарубежья. За год рост спроса на поездки в Грузию вырос в 3,3 раза, в Армению – в три раза.

Мария Хоперская