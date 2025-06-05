На Дону на компании и ИП работают более 800 тыс. человек

В Ростовской области зарегистрировано более 186 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, его слова приводит пресс-служба Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Отмечается, что на частные компании и предпринимателей работают более 800 тыс. человек, при том что численность трудоспособного населения региона составляет 2,4 млн человек.

Как сказано на сайте правительства Ростовской области, среднегодовая численность занятых в экономике составляет 2 млн человек (за 2023 год). Из них наибольшая доля работают в сфере торговли, занимаются ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов – 23,2% (474,3 тыс. человек), трудятся на обрабатывающих производствах – 13,9% (284,8 тыс. человек), а также занимаются сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством – 11,0% (224,7 тыс. человек).

В Сбере отмечают, что клиентами банка в регионе являются 3,2 млн дончан и 95 тысяч предпринимателей. «Это почти 80% населения региона и половина всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей»,— сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, его слова также приводятся в сообщении.

Мария Иванова