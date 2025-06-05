В Армении открыли мемориальную доску основателя Новороссийска Лазаря Серебрякова

В городе-побратиме Новороссийска Гаваре Республики Армения открыли мемориальную доску Лазаря Серебрякова — одного из основателей города и порта Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Этот жест символизирует глубокое уважение к историческому наследию и признание вклада армянского народа в становление и развитие Новороссийска. Лазарь Серебряков, выдающийся адмирал и талантливый инженер, оставил неизгладимый след в истории Новороссийска, и увековечивание его памяти — это дань благодарности потомков»,— написал господин Кравченко.

Он также отметил армянское культурно-просветительское общество «Луйс», которое на протяжении 35 лет занимает особое место в укреплении связей между Новороссийском и Арменией. Во время рабочего визита в городе-побратиме новороссийсы приняли участие в высадке голубой ели в парке Самвела Кочарянца, главного конструктора боевого ядерного оружия, дважды Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки и техники СССР.

Алена Воробьева