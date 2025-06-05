На Дону предложили отменить госпошлины для родителей детей-инвалидов

Депутаты донского парламента подготовили еще одно обращение в Совет Федерации с предложением освободить родителей детей-инвалидов от уплаты госпошлины при установлении недееспособности. Инициатива связана с десятикратным увеличением размера платежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Родители детей-инвалидов с ментальными нарушениями сталкиваются с необходимостью прохождения процедуры установления недееспособности после достижения ребенком совершеннолетия. По закону заявители освобождаются от судебных издержек, но обязаны внести госпошлину»,— рассказал руководитель заксобрания Александр Ищенко.

По его словам, до недавнего времени размер госпошлины составлял 300 руб. Однако с сентября 2024 года сумма увеличилась до 3 тыс. руб. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, это стало существенным обременением, влияющим на материальное положение.

«Учитывая многочисленные обращения родителей, донские парламентарии предлагают внести изменения в Налоговый кодекс России. Поправки должны освободить родителей или законных представителей от уплаты госпошлины по делам о признании инвалидов с детства недееспособными»,— пояснил председатель регионального парламента.

Валентина Любашенко