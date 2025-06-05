Орбан заявил о стремлении ЕС нанести превентивный удар по России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза поставили своей целью нанесение превентивного удара для защиты от России. По его словам, такая стратегия выбрана Брюсселем потому, что с задачей по улучшению жизни граждан европейские страны не справились, а значит требуются успехи на другом направлении.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может напасть на страны ЕС и даже НАТО и остановить ее может только превентивный удар. В их представлении война на Украине сама по себе является превентивным ударом»,— сказал Виктор Орбан на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште (цитата по Hirado).

По его словам, cсылаясь на боевые действия на Украине, Брюссель пытается присвоить себе все больше полномочий и разрушает логику европейской интеграции. «Большинство европейцев не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС, а также отправку европейского оружия или европейских солдат на Украину»,— подчеркнул венгерский премьер.

Правительство Виктора Орбана неоднократно подвергалось критике других стран ЕС из-за позиции по российско-украинскому конфликту: Будапешт выступает против продолжения военной помощи Украине и неоднократно грозил заблокировать связанные с этим инициативы.

Лусине Баласян