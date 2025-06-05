В Ульяновской области перевыполнен план по севу яровых культур
В Ульяновской области сев яровых культур на 5 июня 2025 года выполнен на площади 764, 6 тыс. га, что составляет 101,19% от плана. Об этом сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Больше всего засеяно технических культур — 392,3 тыс. га, зерновых и бобовых культур — 337 тыс. га.
Сев яровых культур завершен почти во всех районах Ульяновской области.