В Ульяновской области перевыполнен план по севу яровых культур

В Ульяновской области сев яровых культур на 5 июня 2025 года выполнен на площади 764, 6 тыс. га, что составляет 101,19% от плана. Об этом сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Больше всего засеяно технических культур — 392,3 тыс. га, зерновых и бобовых культур — 337 тыс. га.

Сев яровых культур завершен почти во всех районах Ульяновской области.

Андрей Сазонов