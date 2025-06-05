Трамп назначил Гринкевича командующим вооруженными силами НАТО в Европе

Президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта вооруженных сил США Алекса Гринкевича верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Теперь кандидатуру должен утвердить Сенат США.

«Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич назначен на должность главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и командующего Европейским командованием ВС США»,— говорится в сообщении, размещенном пресс-службой Пентагона.

В НАТО уже одобрили кандидатуру генерал-лейтенанта Гринкевича, сообщил господин Хегсет. Алекс Гринкевич также будет назначен командующим Европейским командованием США.

До этого функции командующего Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) выполнял генерал Кристофер Каволи.

Анастасия Домбицкая