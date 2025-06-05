Ростовчанина будут судить за смерть человека, пытавшегося предотвратить кражу

В Ростове-на-Дону местного жителя будут судить за смерть мужчины, который пытался предотвратить совершаемую им кражу из магазина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 31-летний фигурант в феврале 2025 года попытался украсть бутылку водки из магазина. Это заметил супруг сотрудницы магазина, ожидавший окончания ее рабочей смены. Мужчина потребовал вернуть похищенную водку на место, подозреваемый ударил его по голове, и пострадавший упал, ударившись о напольную плитку. Через несколько дней потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

Задержанного обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он признал свою вину. Как установили следователи, ранее фигурант был судим за кражу и грабеж. Сейчас он находится под стражей.

Мария Иванова