В Сочи построят три многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья

В этом году в Сочи планируют приступить к строительству трех многоквартирных домов (МКД) по краевой программе для переселенцев и нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По его словам, строительство МКД для переселенцев из старого фонда запланировано в Центральном и Хостинском районах Сочи. Еще два социальных многоквартирных дома находятся на стадии проектирования.

«Это очень резонансная тема для нашего города: старого фонда на курорте в избытке. Но мы поступательно решаем этот вопрос. Действуем в рамках законодательства, сейчас расселяем дома, признанные аварийными до 2017 года, и формируем следующие этапы программы»,— написал господин Прошунин.

В 2024 году для этих целей в Сочи возвели четыре многоквартирных дома. В них расселили жильцов 50 аварийных домов по региональной адресной программе. Также жильцам аварийных домов предоставляется жилье по договору социального найма.

Алена Воробьева