Рютте посетит Лондон и обсудит со Стармером увеличение оборонных расходов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет главу НАТО Марка Рютте в Лондоне в следующий понедельник. На повестке переговоров будет повышение расходов на оборону, сообщили в пресс-службе НАТО.

«Вы можете ожидать, что премьер-министр поднимет вопрос о том, как мы можем обеспечить выполнение всеми союзниками своих заявленных обязательств в поддержку нашей коллективной обороны, чтобы обеспечить безопасность людей»,— сказал официальный представитель британского премьера журналистам (цитата по AFP).

Кир Стармер ранее в том году пообещал увеличить расходы Великобритании на оборону с 2,3% до 2,5% от ВВП с апреля 2027 года. Британский премьер также допускал повышение целевого показателя до 3% в будущем.

Сегодня в Брюсселе проходит встреча глав военных ведомств НАТО. Она предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций на оборону. Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью.

Анастасия Домбицкая