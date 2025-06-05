На Ставрополье экс-командир взвода ГИБДД осужден на 8 лет за взятки

Апелляционный суд изменил приговор бывшему командиру взвода ГИБДД из Ставропольского края, осужденному за получение взяток в особо крупном размере. Вместо штрафа фигурант получил восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-полицейский возглавлял взвод 2-й роты отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы, дислоцированного в Невинномысске. С сентября 2020 года по декабрь 2021 года он вымогал деньги у инспекторов под угрозой служебных проверок.

Подчиненные были вынуждены отдавать 1 тыс. руб. с каждой отработанной смены и по 5 тыс. руб. ежемесячно с заработной платы. Общая сумма полученных средств превысила 4 млн руб.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому штраф в размере 4 млн 800 тыс. руб. и запретил занимать государственные должности, связанные с функциями представителя власти, на 7 лет. Однако апелляционная инстанция сочла такое наказание недостаточным и заменила его реальным лишением свободы, сохранив при этом денежное взыскание.

Фигурант признан виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Николай Аксенов