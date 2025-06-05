Штраф зашел в марину

Владелец одного из крупнейших яхтенных портов страны Sochi Grand Marina — ООО «БГ-Консалтинг» — не смог в апелляционном порядке оспорить штраф в размере 50 тыс. руб. за нарушение закона о транспортной безопасности, который назначил Ространснадзор. Надзорный орган установил, что компания использует причалы морского порта Сочи, не включив их в реестр транспортной инфраструктуры. Юристы отмечают, что нарушение серьезное, несмотря на небольшую сумму штрафа: компания фактически обслуживала десятки тысяч судов и сотни тысяч пассажиров в год при этом объекты не были защищены, в том числе от террористических угроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказался удовлетворять иск ООО «БГ-Консалтинг» оспаривавшего штраф в 50 тыс. руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БГ-Консалтинг» (новое наименование ООО «Сочи Гранд Марина») зарегистрировано в Сочи в 2014 году. Генеральным директором компании является Дмитрий Прозоров, бенефициаром — Владимир Силкин. Выручка компании за 2024 год составила 501,8 млн руб., чистая прибыль — 144 млн руб. Компании принадлежит Sochi Grand Marina — яхтенная гавань на Черноморском побережье в Сочи, которая может вместить до 300 яхт, в том числе суперъяхты длиной до 140 метров. На территории работает яхт-клуб и сервисные службы.

Согласно материалам дела, постановление о привлечении к административной ответственности ООО «БГ-Консалтинг» было вынесено Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Ространснадзора на основании материалов проверки, проведенной Сочинской транспортной прокуратурой. В ходе проверки было установлено, что ООО «БГ-Консалтинг» эксплуатировало причалы и понтоны морского порта Сочи, включая плавучие конструкции. Несмотря на активное использование этих объектов для швартовки и стоянки судов, а также обслуживания пассажиров, компания не направила в Федеральное агентство морского и речного транспорта сведения, необходимые для проведения категорирования и включения объектов в реестр транспортной инфраструктуры, что является прямым требованием Федерального закона «О транспортной безопасности».

В суде компания пыталась доказать, что не является субъектом транспортной инфраструктуры, так как является арендатором, а не собственником объектов. Однако суд не принял эти аргументы, указав, что ответственность несет тот, кто фактически эксплуатирует объекты, независимо от формы владения. Все доводы ООО «БГ-Консалтинг» были также признаны безосновательными судом апелляционной инстанции.

По данным надзорных органов, с причалов, находящихся в пользовании ООО «БГ-Консалтинг», только за 2023 год было осуществлено более 68 тыс. выходов маломерных судов и перевезено около 400 тыс. пассажиров.

Выяснить, планирует ли ООО «БГ-Консалтинг» подавать заявление в кассационный суд, не удалось — на запрос «Ъ-Кубань» в компании не ответили.

Юрист Ирина Бондаренко говорит, что позиция арбитражных судов по данному вопросу является достаточно устоявшейся. Если компания использует причалы или понтоны для хозяйственной деятельности — будь то аренда, концессия или иная форма владения — она обязана выполнять требования по категорированию и обеспечению защиты от актов незаконного вмешательства. «Даже несмотря на то, что сумма штрафа невелика, суть нарушения — значимая. Компания фактически обслуживала десятки тысяч судов и сотни тысяч пассажиров в год и при этом объекты не были ни категорированы, ни защищены по закону. Это ставит под угрозу антитеррористическую и общую транспортную безопасность, что может повлечь угрозу жизни людей, убытки и пр. Суды однозначно трактуют, если ты эксплуатируешь объект — ты обязан его оформить и защитить. Ространснадзор ограничился предупредительной санкцией, однако если нарушения продолжатся — последуют более жесткие меры вплоть до приостановки деятельности, отзыв лицензии или уголовной ответственности — если вследствие нарушения произошел инцидент, связанный, например, с террористической угрозой или аварией», — поясняет юрист.

Госпожа Бондаренко добавляет, что, если объект (например, причал) включен в реестр, это значит, что он официально признан объектом транспортной инфраструктуры, и его владелец или эксплуатант обязан обеспечить ограждение и видеонаблюдение, досмотр людей, багажа и транспортных средств, охрану территории, проходить регулярные проверки Ространснадзора, поддерживать устойчивую связь с органами МВД, ФСБ и транспортной прокуратурой.

Все это регулируется и прописано в Федеральном законе «О транспортной безопасности», а также постановлением Правительства «О мерах по обеспечению транспортной безопасности».

«Шансы на успешное обжалование в кассационной инстанции у компании минимальны»,— резюмирует эксперт.

Богдан Кобец