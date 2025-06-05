«Калашников» модернизировал пистолет-пулемет ППК-20

Концерн «Калашников» сообщил об усовершенствовании конструкции затвора и возвратного механизма пистолета-пулемета ППК-20. Там отметили, что он имеет большие экспортные перспективы.

«Главная цель — улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20»,— сообщила пресс-служба концерна.

В публикации также говорится, что в приобретении пистолетов-пулеметов заинтересованы зарубежные партнеры, поскольку оружие соответствует всем современным требованиям. По словам гендиректора концерна Алана Лушникова, ППК-20 — один из лучших пистолетов-пулеметов в мире на ближайшие двадцать лет.

ППК-20 создан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Он включен в носимый аварийный запас состава Вооруженных сил России.