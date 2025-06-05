Reuters: министры обороны НАТО одобрили новую комбинированную стратегию альянса

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе одобрили новую комбинированную стратегию альянса, передает агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Встреча глав военных ведомств в Брюсселе предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций на оборону. Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью.

Анастасия Домбицкая