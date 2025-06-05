В Анапе задержали жителя Новороссийска после попытки ограбить ювелирный салон

Полицейские Анапы задержали жителям Новороссийска после того, как он попытался вынести ювелирные изделия из салона в городе-курорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вор-рецидивист из Новороссийска проник в магазин ночью через крышу, повредив потолок. Собрал с витрины более 300 золотых изделий, однако вынести их не успел. Сработала сигнализация, прибыли сотрудники охранного предприятия. Злоумышленник оставил сумку с похищенным и скрылся. В тот же день оперативники уголовного розыска настигли его на одной из улиц города-курорта»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Возбуждено уголовное дело. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.

Алена Воробьева