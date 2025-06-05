Бюджетникам — индексацию, ЖКХ — модернизацию

В Челябинской области планируют запустить проект по обновлению наружного освещения «Светлый регион». Трехлетнюю программу по установке 50 тыс. фонарей поручил разработать подчиненным губернатор Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам законодательного собрания области. Также он объявил о грядущем повышении зарплат бюджетникам с 1 июля на 6% и обозначил перспективы развития Челябинской области. В том числе губернатор акцентировал внимание на модернизации ЖКХ, на которую до 2030 года направят 124 млрд руб., поддержке промпредприятий и малого бизнеса, а также реновации бывших промышленных зон в городах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Текслер отчитался перед депутатами VII созыва заксобрания в последний раз

Фото: Олег Кормильцев Алексей Текслер отчитался перед депутатами VII созыва заксобрания в последний раз

Фото: Олег Кормильцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в седьмой раз выступил перед депутатами законодательного собрания региона с отчетом о результатах деятельности правительства за 2024 год и обозначил перспективы развития на ближайшее время. В рамках одного из приоритетных направлений по модернизации коммунальной сферы губернатор анонсировал запуск нового проекта — «Светлый регион».

«В наших городах должно быть не только чисто, но и светло. Мною принято решение о старте регионального проекта “Светлый регион”, в рамках которого установим до 50 тыс. новых осветительных приборов в населенных пунктах Челябинской области, проложим новые кабельные линии для устройства стационарного умного освещения уличной дорожной сети»,— сказал Алексей Текслер. Он поручил подчиненным подготовить соответствующую программу на три года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Объем финансирования проекта пока не называется. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмилы Алпатовой, определить сумму затрат можно будет после разработки программы.

«Проведена инвентаризация уличного освещения, часть муниципалитетов охотно заключают энергосервисные контракты по модернизации наружного уличного освещения, но есть отдаленные уголки, которые не освещены. Губернатор выезжает в территории, видит, это его инициатива»,— сообщила министр ЖКХ.

Хотя программа еще не разработана, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона уже сообщило о начале работы в рамках «Светлого региона» по устройству освещения на двух дорогах областного значения: поселок Шершни — поселок Западный и микрорайон Белый Хутор — Малиновка — поселок Северный. На трассах протяженностью 10 км установят 270 светильников. Непосредственно монтаж фундаментов для фонарей начнется на следующей неделе, сейчас ведется подготовительные этап. Завершить работу планируется к октябрю.

Обращаясь к депутатам, Алексей Текслер, сообщил, что в ближайшие годы правительство сделает «особый акцент» на модернизации коммунальной сферы в целом.

Так, в этом году запустили программу «Большой ремонт 74», на реализацию которой до 2030 года направят более 124 млрд руб., из них почти 14 млрд в этом году. Всего запланировано почти 1,5 тыс. мероприятий. Речь идет о ремонте сетей, модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Также в этом году планируется строительство 600 км новых газопроводов, что позволит газифицировать более 12 тыс. домовладений

Оценивая развитие экономики региона, губернатор, подчеркнул, что в прошлом году, «несмотря на экстремально высокие кредитные ставки и геополитические ограничения», Челябинской области удалось удержать достигнутый в 2023 году уровень развития. Валовый региональный продукт за последние пять лет вырос почти в два раза и составил в 2024 году 2,9 трлн руб., индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях — 100%, объем инвестиций — 550 млрд руб., что больше предыдущего года на 14% с учетом инфляции.

Губернатор отметил рост реальных зарплат и доходов граждан благодаря ответственным работодателям, объявил о повышении на 6% с 1 июля заработной платы работникам бюджетной сферы.

«Вместе с четырехпроцентным январским повышением это обеспечит рост на 10%. Что соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их опережает»,— сказал глава региона.

Приоритетным направлением правительства области остается поддержка промышленных предприятий. Так, в этом году будет увеличена докапитализация Фонда развития промышленности Челябинской области на 250 млн руб.

Также сохранится поддержка малого и среднего бизнеса. В прошлом году на пять лет были продлены все действующие в регионе льготы для предпринимателей в рамках упрощенной системы налогообложения. По оценке руководства региона, сегодня малый и средний бизнес — самая быстрорастущая сфера. Доля МСП в валовом региональном продукте составляет почти 28%, что превышает среднероссийский показатель. «Здесь находится большой потенциал развития. Уверен, что многие наши средние предприятия в будущем могут стать крупными — лидерами в своих отраслях, а сегодняшний малый бизнес — завтра дорасти до среднего. Задача именно такая. Такие примеры у нас уже есть и нужно увеличивать их число»,— сказал Алекей Текслер.

Значительную часть обращения к депутатам глава региона посвятил «новому облику» городов. Кроме благоустройства, ремонта дорог, развития социальной и транспортной инфраструктуры, речь шла о необходимости реновации бывших промышленных зон. По словам, губернатора, первый серьезный шаг к такой реновации «мы на практике делаем» с закрытием электродного цеха Челябинского электрометаллургического комбината. «На месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города, которые не будут соответствовать высоким экологическим стандартам, будем развивать “новый Челябинск”»,— заявил Алексей Текслер, отметив, что правительство «сделает все, чтобы работники таких предприятий имели рабочие места на новых экологически чистых производствах».

Процесс закрытия электродного производства на ЧЭМК начался 17 апреля и завершится в июне. Все новые производства в регионе автоматически должны будут присоединяться к региональному экологическому стандарту.

В завершение обращения Алексей Текслер наградил знаками отличия и благодарственными письмами депутатов законодательного собрания седьмого созыва, который в этом году завершает работу.

Председатель регионального парламента Олег Гербер заявил, что на Южном Урале сложился лучший тандем исполнительной и законодательной властей среди всех регионов РФ. «Для меня это седьмое обращение. Приятно, что губернатор отметил наши заслуги, признал командную работу. Вы видим, как все планы реализуются на практике»,— прокомментировал Олег Гербер.

Юлия Гарипова