Бал Dance Club Awards в первый день лета

Ежегодный благотворительный бал Dance Club Awards в отеле The Carlton Moscow подвел итоги танцевального сезона 12 российских клубов GallaDance с награждением лучших преподавателей и танцоров и представил новые номинации «Танцевальная семья» и «Стремительный взлет». Ключевым моментом вечера стал финал акции «Танцуй сердцем», инициированный в поддержку Федерации танцев на колясках. Эта акция ежегодно собирает средства для развития инклюзивного танцевального движения, вдохновляя и открывая возможности для самовыражения, доказывая, что танец не имеет границ и доступен каждому независимо от возможностей. Сумма в размере 1 млн руб., собранная за время акции «Танцуй сердцем», была передана президенту Федерации спортивных танцев на колясках Елене Лозко. Церемонию сопровождали выступления студентов, преподавателей и танцевальных коллективов, сорвавшие искренние аплодисменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тангеро пара, аргентинские танцовщики и преподаватели Родриго Паласиос и Индира Яшес. Мастер спорта, Чемпионка России по танцам на колясках Анастасия Пономарева, совладелец GallaDance, ведущая церемонии Ольга Панченко и Президент МАСКТ (Международная ассоциация танцевальных клубов, школ и студий танца), совладелец GallaDance, ведущий церемонии Алексей Миндель Президент Российской Федерации танцев на колясках Елена Лозко Следующая фотография 1 / 3 Тангеро пара, аргентинские танцовщики и преподаватели Родриго Паласиос и Индира Яшес. Мастер спорта, Чемпионка России по танцам на колясках Анастасия Пономарева, совладелец GallaDance, ведущая церемонии Ольга Панченко и Президент МАСКТ (Международная ассоциация танцевальных клубов, школ и студий танца), совладелец GallaDance, ведущий церемонии Алексей Миндель Президент Российской Федерации танцев на колясках Елена Лозко

Нина Никифорова