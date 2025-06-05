Ижевский павильон Raketa BBQ закроют на 20 суток после данных о кишечной палочке

Деятельность павильона «Шаурма из шашлыка Raketa BBQ» на ул. Михаила Петрова в Ижевске приостановят на 20 суток. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что у одного из покупателей нашли кишечную палочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

После этого надзорный орган провел проверку, во время которой обнаружил нарушения санитарного законодательства (СаНПиН). В точке общепита среди прочего отсутствуют ванны для мытья досок, ножей и емкостей для еды, маринованное мясо принимается с маркировкой, на которой отсутствуют сведения в том числе об изготовителе и сроке годности, уборка зала проводится некачественно. Кроме того, павильон оказался не подключен к централизованным сетям.

Управление составило протокол об административном нарушении. Материалы передали в суд, который принял решение приостановить деятельность точки общепита. Постановление судебной инстанции в законную силу не вступило.