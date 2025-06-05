Найден вандал, разрисовавший Ярославский музей-заповедник

В Ярославле полиция выявила 37-летнего гражданина, который испортил фасады зданий на Советской и Богоявленской площадях, а также улице Андропова. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Полиция предполагает, что вечером 4 июня мужчина нанес зеленым маркером надписи на здания. На одном из кадров видеозаписи МВД заметно, что среди прочих была испорчена стена Ярославского музея-заповедника.

«Выпил алкоголь и плохо контролировал себя. Признаю вину, раскаиваюсь и хочу устранить надписи самолично»,— сказал подозреваемый на опубликованной МВД записи.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алла Чижова