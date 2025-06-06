Денис Мацуев, фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь» и лекция об FKA Twigs

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно сходить на концерт баяниста Валерия Семина, а в парке имени Маяковского — на фестиваль «Читай, Екатеринбург». В музеях — посетить выставки, объединенные «Российским фестивалем искусств», и лекцию о барочных композиторах Жан-Филиппе Рамо и Доменико Скарлатти. В театрах — стать зрителями спектакля «Модильяни» и поучаствовать в Пушкинском дне в Литературном квартале. А в кино — посмотреть фильм «Ненависть». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской филармонии 9 июня состоится концерт Дениса Мацуева «Рахманинов с Большим оркестром». В программе — «Концерт № 3 для фортепиано с оркестром» Сергея Рахманинова, «Вариации на тему рококо» Петра Чайковского и «Концерт для скрипки с оркестром» Александра Глазунова. Вместе с пианистом на сцене выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. Билеты начинаются от 9,5 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 10 июня пройдет концерт «Пушкинские серенады», приуроченный ко дню рождения поэта. В программе — хоровое исполнение произведений поэта, аранжированных такими композиторами, как Петр Чайковский, Александр Даргомыжский, Михаил Глинка, Георгий Свиридов и другими. Стоимость билета — от 600 руб.

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В МТС Live Холле 7 июня выступит музыкант NЮ (Юрий Николаенко) — автор хитов «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать». В творчестве музыканта сочетаются пиано-рок, глубокая лирика и рок-н-ролл. В программе концерта популярные композиции и новинки исполнителя. Билеты стоят от 2,5 до 3,8 тыс. руб.

В Ельцин-центре 13 июня пройдет 11-й концерт из цикла «Прекрасная музыка». Впервые в цикле прозвучит Итальянский концерт Иоганна Себастьяна Баха, а также Итальянская сюита Игоря Стравинского — переложение его балета «Пульчинелла», основанного на музыке позднего итальянского барокко, близкой по духу Баху. В программу также включена партита Анатолия Королева — стилизация старинной музыки, а контраст внесет современная музыка Беата Фуррера. Концерт завершится шестью бисами итальянского композитора Лучано Берио. Главные исполнители — пианист Герман Мархасин и скрипачка Александра Зиганшина, лауреат международных конкурсов. Билеты стоят 1 тыс. руб.

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В ДКЖ (Дворце культуры железнодорожников) 13 июня состоится симфонический концерт System of a Down при свечах. Зрители услышат оркестровые аранжировки композиций группы, сочетающие металл и рок с симфоническим звучанием оркестра CAGMO. Концерт пройдет в свете множества свечей. Стоимость билетов варьируется от 2,3 тыс. руб. до 5,7 тыс. руб.

Выставки

В Нижнетагильском муниципальном музее искусств 6 июня открывается выставка «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова», которая проработает до 16 августа. Выставка посвящена воплощению идеи Павла Голубятникова — создание живописи при помощи света, выделенных из спектра радуги цветов. В залах музея представят произведения живописи, графики, декоративного искусства, инсталляции, видео, светомузыки, компьютерного искусства более 40 художников. Вход — 200 руб. для взрослых, 150 руб. для студентов и пенсионеров, 100 руб. для школьников.

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В музее Эрнста Неизвестного 10 июня откроется выставка Евгения Банных «Орфей». Цикл печатной графики Евгения Банных, над которым он работал девять лет, представляет классическую тему через современные художественные средства, переплетая культурные коды литературы, музыки и театра. Проект возник из визуальных решений для спектакля «Орфей» по опере К. В. Глюка, созданных в 2014 году, и воплощён в технике трафаретной и линогравюры. Евгений Банных — театральный художник, сценограф и музыкант из Екатеринбурга, член Союза театральных художников России, чьи работы экспонируются на значимых региональных и международных площадках и хранятся в ведущих музеях. Выставка продлится до 10 августа.

Спектакли

В Дворце молодежи 8 июня выступит китайский театр танца Xie Xin Dance Theatre с постановкой «From In / Изнутри». Элементы традиционного китайского балета сочетаются в ней с современным танцем. Спектакль погружает в чувственное пространство, создавая элегантную эстетику о поиске друг друга. Билеты стоят от 2 тыс. руб. до 6 тыс. руб.

С 9 по 14 июня в Ирбите на четырех площадках пройдет XIII Всероссийский театральный фестиваль «Ирбитские подмостки». Темой фестиваля стала «С верою в любовь», в рамках программы покажут 11 спектаклей, пройдут лекции театрального режиссера Дмитрия Кириченко. На фестиваль впервые приедут московский театр «Школа драматического искусства» и «ТЮЗ им. А. А. Брянцева» из Санкт-Петербурга. Проект «Театральный марафон» покажет спектакль с участием народных артистов России Владимира Стеклова и Игоря Ливанова.

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В Коляда-театре 11 июня можно увидеть недавнюю премьеру — спектакль Николая Коляды «Женитьба Бальзаминова» по трилогии пьес А. Н. Островского: «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова», «Праздничный сон – до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай»). Михайло Бальзаминов имеет добрый и романтичный характер и мечтает найти богатую невесту. Ему помогает сваха, вот только в конце, по утверждению автора спектакля, он все равно превращается в «рептилоида» и не находит свое счастье. Билет на спектакль стоит от 900 до 1,1 тыс. руб.

В ЦСД (Центре современной драматургии) с 13 июня стартует «главный театральный эксперимент лета» — фестиваль Fish Break 2025. Фестиваль пройдет в три дня на трех площадках города. В первый день фестиваля в ЦСД покажут спектакль-документальную исповедь «#СкажиМне» московского театра «ЧЁ». «Спектакль, который раздевает, который ощущается кожей, который вылезает мурашками, а их невозможно спрятать»,— указано в описании. Билеты стоят 1 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 7 июня покажут балет «Гольдберг-вариации» в постановке Хайнца Шперли на сцене Wiener Staatsoper. изящный и виртуозный неоклассический балет на музыку Иоганна Себастьяна Баха, в котором задействована почти вся балетная труппа Венской оперы. Спектакль состоит из 30 вариаций — соло, дуэтов и ансамблей, отражающих многообразие человеческих чувств и отношений: любовь, ревность, дружбу и одиночество. Впервые балет был представлен в 1930 году и успел стать знаковым во всем мире. Стоимость билета — 500 руб.

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С 7 по 19 июня в кинозале Ельцин-центра пройдут показы фильма Лауры Пиани «Джейн Остин испортила мне жизнь» (2024) на французском языке с субтитрами. По сюжету фильма парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь, в поисках новых впечатлений она отправляется в писательскую резиденцию Джейн Остин в Англии. Там ее ждет серия неожиданных событий, которые поставят перед ней непростой выбор: следовать внезапным чувствам к лучшему другу, принять внимание британского аристократа или сосредоточиться на создании новой главы своего романа. Билет стоит 350 руб.

Лекции

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 7 июня пройдет лекция «Образ ученого в западноевропейском изобразительном искусстве» в рамках выставки «Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса. Золотой век фламандского искусства». В ходе лекции участники рассмотрят изображения древнеегипетских писцов, античных философов и средневековых богословов и узнают, как в эпоху Возрождения образ мыслителя приобретает все более индивидуальный и выразительный характер. Особое внимание уделят портретам выдающихся ученых, созданным такими мастерами, как Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн, Рембрандт и Питер Пауль Рубенс. Билет стоит 400 руб. для взрослых и 200 руб. для детей.

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В Музее андеграунда 7 июня пройдет лекция-диджей-сет о дискографии FKA Twigs. Зрители смогут прослушать дискографию Талии Дебретт Барнетт (настоящее имя FKA Twigs) на виниле, посмотреть короткометражный фильм, который Rolling Stone сравнили с работами Дэвида Линча, и увидеть танцевальный перформанс от творческого объединения OKOLO. Лекцию проведет Денис Клевакин. Стоимость билетов — 800 руб.

В Ельцин-центре 10 июня пройдет заключительная лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем»: «Философская сатира». Ее автор доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела УрФУ Елена Козьмина расскажет о произведениях в жанре философской сатиры и объяснит, что такое «литературный стереоэффект» и как философская сатира связана с научной фантастикой. Вход свободный.

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В Ельцин-центре 13 июня пройдет третья лекция из авторского цикла Вячеслава Шмырова «Перестройка и новые герои: Балабанов против Германа». Цикл лекций Вячеслава Шмырова «Кино и перестройка» рассказывает о ключевых переменах в советском кино в эпоху поздних 1980-х — начале 1990-х годов. Лекции посвящены тому, как после Пятого съезда кинематографистов изменилась киноиндустрия, как складывались отношения между мастерами старого и новым поколением режиссеров, и какую роль сыграли новые кинофестивали. Особое внимание уделяется феномену «полочного» кино — фильмам, долгое время запрещенным или отложенным, и их возвращению к зрителю. В программе — уникальные архивные материалы и обсуждение судьбы советского кино на пороге перемен. Вход на лекцию свободный.

Подготовила Анна Капустина