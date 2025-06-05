Предпринимателя осудили за гибель туристки на Усьвинских Столбах

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в оказании небезопасных туристических услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщает «Ъ-Урал». ИП Сергей Григорьев стал фигурантом уголовного дела после того, как во время похода на Усьвинские Столбы погибла туристка Татьяна Мадеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, господин Григорьев не имел права заниматься деятельностью туроператора, но организовал поход, получив от каждого из участников по 5,9 тыс. руб. «Оказанная подсудимым услуга не являлась безопасной, поскольку подразумевала посещение не оборудованного для этого высотного объекта, без квалифицированного сопровождения инструкторов-проводников»,— отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Проходя по горной тропе, 38-летняя туристка поскользнулась и упала в расщелину. Женщина скончалась от полученных травм»,— говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишил его права заниматься туристической деятельностью на два года. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски родственников погибшей о взыскании компенсации морального вреда и расходов на погребение на общую сумму 1,9 млн руб.