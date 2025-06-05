Подрыв путей в Воронежской области задержал поезда следующие в Кисловодск

Подрыв путей в Воронежской области стал причиной задержки поездов в направлении Кисловодска, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезд № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск и поезд № 3 Кисловодск — Москва задерживаются. Всего зафиксированы задержки 21 поезда в южном направлении.

Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) ранее сообщила об остановке движения на перегоне Евдаково — Сагуны.

Ранее ФСБ заявила о теракта на переезде: взрывное устройство было подорвано перед прохождением пассажирского поезда, что повредило железнодорожные пути.

В ведомстве отметили, что благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые заметили разрушение полотна и экстренно затормозили, удалось предотвратить повреждение поезда и избежать жертв.

Николай Аксенов