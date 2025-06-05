Бастрыкин получит доклад об итогах проверки после сноса ижевской школы №65

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад об итогах процессуальной проверки данных о нарушении прав учащихся в Ижевске после сноса аварийного здания школы, сообщает информационный центр ведомства. Под это описание подходит школа №65, здание которой снесли в феврале 2024 года. Тогда обучающихся перевели в общеобразовательные учреждения №59 и №20. В апреле 2025 года ее присоединили к школе №20. После жалобы родителей школьников на реорганизацию региональный СУ СКР начал доследственную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным из соцсетей, пишет СКР, здание школы пришло в непригодное состояние в связи с «длительным непроведением ремонтных работ». При этом было принято решение перевести учащихся в другие школы, в которых «отсутствует достаточное количество свободных мест, а также не созданы особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями». Процессуальная проверка регионального СУ СКР поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее группа родителей из ижевской школы №20 обратилась в СКР с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Заявители среди прочего указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Также родители отмечали «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения. После этого стало известно о том, что будет проведена доследственная проверка.

28 мая глава города Дмитрий Чистяков прокомментировал реорганизацию школ №20 и №65. Он назвал решение «правильным», сославшись на невозможность построить новое здание на том же месте из-за небольших размеров участка и болотистой местности. Администрация города рассматривает другие участки для возведения нового учреждения на 825 мест со спортивным ядром.