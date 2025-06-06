Арт-механика

Каждая уважающая себя мануфактура, особенно с долгой историей, имеет в своем составе департамент декоративных ремесел. Там трудятся мастера, которые делают и без того сложную красивую механику еще более изысканной и уникальной. Этих специалистов и создаваемые ими коллекции называют Metiers d’Art, Metiers Rares, Rare Handcrafts — очевидно, речь идет о редких штучных изделиях, создаваемые кропотливым ручным трудом. К таким ремеслам относят работу с эмалью разных видов, гравировку, миниатюрную роспись, создание мозаик из разнообразных материалов от поделочных камней и дерева до перламутра и соломки.

Vacheron Constantin

Старейшая в мире действующая мануфактура, основанная в 1755 году, отмечает 270-летие. К памятной дате ателье Les Cabinotiers выпустило трио моделей Hommage a La Tour de l’Ile. Эта сторожевая башня на острове посреди Роны является важным историческим местом для часового дома: в 1843 году здесь находились мастерские. В юбилейный набор Hommage a La Tour de l’Ile входят трое часов в платиновом корпусе. На них башня Тур де л’Иль изображена в технике горячей эмали, эмалевой росписи в сочетании с гильоше и в виде барельфа на золотом диске.

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Jaeger-LeCoultre

В этом году художественная серия Reverso Tribute Enamel посвящена истокам игры в конное поло, ведь именно этот вид спорта дал импульс для создания в 1931 году оригинальной конструкции прямоугольного корпуса-перевертыша. Четыре новых модели Reverso Tribute Enamel «Shahnameh» (каждая выпущена в десяти экземплярах) рассказывают удивительную историю: дело в том, что прародительницей конного поло является игра човган родом из Древней Персии, точно так же, как и искусство живописной миниатюры впервые появилось в Древнем Иране. Классический однотонный циферблат из эмали с гравировкой на обороте сменяется восхитительной иллюстрацией из «Шахнаме», знаменитого сочинения Фирдоуси XI века. Изображения выполнены с использованием эмалевой миниатюры, гильоше, горячей эмали и пайонне (добавлением в эмаль золотых частиц). На каждое уходит до 100 часов работы.

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Van Cleef & Arpels

В часах Poetic Complications (является зарегистрированным товарным знаком французского ювелирно-часового дома) соединяются оригинальная механика и декоративный артистизм. Ярким представителем коллекции являются часы Lady Arpels Pont des amoureux («Мост влюбленных»). Часовой и минутной стрелками служат две фигурки влюбленных, встречающихся на мосту. Ретроградная индикация дополнена кнопкой около восьмичасовой отметки: нажав на нее, можно полюбоваться поцелуем двух героев. Романтическое свидание происходит в разное время суток — на рассвете, утром, в сумерках и ночью, об этом говорит декор четырех циферблатов, исполненных в технике цветной эмали гризайль — он построен на игре света и тени, который достигается взаимодействием двух цветов. Металлическую основу покрывают черной или синей эмалью, а затем расписывают белой краской Blanc de Limoges, нанося ее более тонким, полупрозрачным или более плотным слоем.

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Hermes

Нет ничего удивительного в том, что на циферблате часов Arceau красуется лошадь, один из символов французского дома роскоши. Однако это не статичное изображение: при нажатии на кнопку на девяти часах лошадь оживает и показывает розовый язык. За основу лошадиного портрета взят дизайн шелкового каре Rocabar de rire, сделанный русским по происхождению художником Дмитрием Рыбальченко, но на циферблате он исполнен в объеме. Скульптурное изображение покрывают гравировкой и слоями ручной росписи, потом запекают в печи и помещают на плоский латунный диск циферблата, украшенный цветной мозаикой из конского волоса. Каждый волосок отбирается и приклеивается индивидуально. Серия лимитирована 12 экземплярами.

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Chopard

В мужских коллекциях Chopard художественные техники стоит искать в часах из мануфактурной коллекции L. U. C. Новинка этого года L. U. C Quattro Spirit 25 внутри устроена очень сложно (четыре заводных барабана обеспечивают восьмидневный запас хода), а снаружи выглядит подчеркнуто минималистично — всего одна минутная стрелка и окошко прыгающего часа. Сам циферблат оформлен в технике соломенного маркетри. Мозаика составлена из правильных шестиугольников разных оттенков зеленого с разным направлением растительных волокон.

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Нина Спиридонова