В Черноземье 6 июня будет тепло и облачно, от +10°С до +29°С

В пятницу, 6 июня, в Черноземье прогнозируется теплая облачная погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +10°C до +29°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается переменная облачность, без осадков, температура составит +13°C. Днем прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, до +29°C.

В Воронеже ночью ожидается малооблачная погода, без осадков, температура опустится до +11°C. Днем — переменная облачность, без осадков, потеплеет до +27°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, до +14°C. Днем — облачно, небольшой дождь, до +27°C.

В Липецке на протяжении суток осадков не ожидается. Ночью прогнозируется малооблачная погода при +10°C. Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до +26°C.

В Орле в темное время суток прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков, до +13°C. Днем воздух прогреется до +24°C, будет облачно, возможен кратковременный дождь.

В Тамбове на протяжении суток ожидают облачность, без осадков. Ночью температура составит +10°C, днем — +26°C.

Ульяна Ларионова