Рецидивиста обвинили в убийстве 27-летней давности в Нижегородской области

Следователи нашли подозреваемого в убийстве, совершенном 27 лет назад в Володарском округе Нижегородской области. Им оказался неоднократно судимый уроженец Тюменской области 1960 года рождения, сообщили в Центральном МСУТ СКР 5 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СКР Фото: Центральное МСУТ СКР

По материалам дела, 8 октября 1998 года на улице вблизи станции Ильино работники железной дороги нашли мужчину без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области живота.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но современные криминалистические методы дали возможность сравнить биологические образцы, изъятые с места происшествия, с данными подозреваемого. Также в рамках расследования провели очные ставки, опознания и проверки показаний.

Как полагает следствие, в день убийства погибший вместе со своим знакомым распивал спиртное в ожидании поезда. Подозреваемый попросил тоже дать ему выпить, на что получил отказ. Из-за этого произошла драка, в ходе которой подозреваемый ударил жертву ножом, после чего скрылся. Вскоре фигуранта привлекли к уголовной ответственности за другие преступления, длительное время он находился в местах лишения свободы.

Галина Шамберина