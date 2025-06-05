Член группировки «пермских хакеров» хочет УДО

Пермяк Артем Зайцев, осужденный с подельниками по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), направил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Как сообщает Properm.ru, оно зарегистрировано в Тверском суде Москвы. Приговор Артему Зайцеву был вынесен в апреле прошлого года. Ему было назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Другой член организованной группы — Александр Ковалев получил четыре года колонии, остальные участники — условные сроки.

Как установили следствие и суд, злоумышленники предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Banc of America, Capital One Banc и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев.

Будучи подследственными, Артем Зайцев и Александр Ковалев сообщили, что передали 160 млн руб. майору ФСБ Григорию Царегородцеву за сокрытие информации об их преступных деяниях. В феврале этого года последний был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу, равному сумме взятки, а также лишен воинского звания.