В Тольятти из незаконного оборота изъяли 75 литров алкогольной продукции

Вчера, 4 июня, в одном из магазинов Автозаводского района Тольятти выявили незаконную реализацию алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли 55 единиц алкогольной продукции общим объемом 75 литров. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

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По данному факту возбудили дела в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях. Всего за пять месяцев текущего года в регионе провели 11 мероприятий, в результате которых изъяли 731,1 литр спиртосодержащей продукции. В прошлом году было проведено 13 мероприятий и изъято 903,9 литра алкогольной продукции.

Руфия Кутляева