В Тольятти из незаконного оборота изъяли 75 литров алкогольной продукции
Вчера, 4 июня, в одном из магазинов Автозаводского района Тольятти выявили незаконную реализацию алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъяли 55 единиц алкогольной продукции общим объемом 75 литров. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данному факту возбудили дела в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях. Всего за пять месяцев текущего года в регионе провели 11 мероприятий, в результате которых изъяли 731,1 литр спиртосодержащей продукции. В прошлом году было проведено 13 мероприятий и изъято 903,9 литра алкогольной продукции.