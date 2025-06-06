В Перми компания регистрирует бренд в честь бывшего БК «Урал-Грейт» для выпуска пива

Пермское ООО «Ламарка Интеллект» подало заявку на регистрацию товарного знака MAKE URAL GREAT AGAIN. Как свидетельствуют данные сайта znakoved.ru, наименование планируется использовать по трем классам МКТУ, в том числе для производства одежды и обуви, пива, а также для организации и проведения обучающих и культурных мероприятий.

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Совладелец патентной компании «Ламарка Интеллект» Илья Нестеров подтвердил факт регистрации знака для выпуска крафтового пива, производства футболок и бейсболок. Он добавил, что в планах инициатора регистрации ТЗ — продажа лицензий на производство пива «другим заводам РФ». Клиента, в интересах которого регистрируется бренд, господин Нестеров не уточнил. «Бренд звучит как лозунг, а также должен напомнить о величии упраздненного пермского баскетбольного клуба»,— подчеркнул он.

Летом 2023 года ООО «Ламарка Интеллект» уже подавало заявку на регистрацию товарного знака URAL GREAT. Тогда бренд планировалось использовать в производстве украшений, в работе кафе и кальянных и на алкогольной продукции. Клиента, для которого регистрировался знак, тогда в «Ламарке Интеллект» также не назвали.

Профессиональный баскетбольный клуб Перми — ПБК «Урал-Грейт» завершил свое существование в 2009 году. Клуб был создан в 1995 году на базе команды «Политехник» Пермского политехнического института. «Урал-Грейт» за 14 лет существования добился значительных успехов в элите российского баскетбола: двукратный чемпион России по баскетболу сезонов 2000/2001, 2001/2002 годов, победитель Северо-Европейской баскетбольной лиги сезона 2000/2001 года, обладатель Кубка России в 2004 году и Кубка ФИБА в 2006-м. С 1999 по 2006 год клубом владело правительство региона. В 2006 году управление ПБК было передано попечительскому совету, который возглавлял бывший гендиректор «Пермрегионгаза» Андрей Агишев. После сезона-2008/2009 клуб прекратил свое выступление, накопив долги перед игроками. В 2012 году в Перми бывшими игроками «Урал-Грейта» был основан новый баскетбольный клуб — «Парма», фактически ставший его преемником.