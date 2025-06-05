В Самаре взято под охрану здание бывшей больницы в мавританском стиле

Ряд архитектурных памятников в Самарской области взят под охрану. В списке значится здание бывшей больницы №16, построенное по проекту Александра Щербачева и выполненное в мавританском стиле. Приказы региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Здание, о котором идет речь, находится на улице Степана Разина, 41. Оно было построено в 1888 году.

В этот же список включен расположенный в Кинельском районе дом в усадьбе Чарыкова, тестя писателя Николая Гарина-Михайловского, где часто бывал литератор. Аналогичное решение принято в отношении дома братьев Волгушовых, где размещалась гостиница «Батум» в Сызрани.

Георгий Портнов