Кульминация хаджа — стояние на горе Арафат

Число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию из других стран для совершения хаджа, превысило в этом году 1,5 млн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя саудовского министерства хаджа и умры Гассана ан-Нуайми. Сроки проведения хаджа в 2025 году — с 4-го по 9-е июня. Важной частью паломничества является стояние на горе Арафат, находящейся недалеко от Мекки. Стояние — обязательный ритуал, для которого паломники облачаются в специальные белые одежды. На горе они молятся и слушают проповеди, никаких других определенных действий во время стояния не совершается.