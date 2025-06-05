«Россети Тюмень» инвестировали 690 млн в модернизацию семи подстанций в Тюменской области

«Россети Тюмень» организовали удаленный контроль оборудования на семи подстанциях в Тюменской области. Объекты обеспечивают электроэнергией 27 населенных пунктов в Армизонском, Омутинском, Упоровском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Объем инвестиций в проект превысил 690 млн рублей.

В ходе реконструкции на питающих центрах 35 кВ «Арболитовая», «Жданово», «Иваново», «Коркино», «Масали», «Нефтяник» и «Ситниково» энергетики установили комплектные распределительные устройства в модульном исполнении, разъединители и выключатели 35 кВ. Также специалисты смонтировали и наладили современные системы связи. Теперь сотрудники могут из центра оперативно-технологического управления в Тюмени контролировать работу коммутационных аппаратов и отслеживать ход переключений в режиме реального времени. Во время работ электричество подавалось потребителям непрерывно по резервной схеме.

Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения более 9 тысяч жителей и около 30 социально значимых объектов в пяти муниципалитетах Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»