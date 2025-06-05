Решение суда Адыгеи об изъятии имущества украинского бизнесмена оставили в силе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил правомерность обращения в доход государства нежилого помещения, оформленного на коммерческую структуру, связанную с украинским предпринимателем Игорем Коломойским (внесен в перечень экстремистов и террористов). Ранее Кошехабльский районный суд Адыгеи и Верховный суд республики поддержали доводы Генеральной прокуратуры РФ, установившие, что имущество использовалось в интересах структуры, деятельность которой признана противоправной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрение кассационной жалобы, поданной от имени юридического лица, оспаривающего принадлежность объекта экстремистскому объединению, состоялось 3 июня. Заявитель настаивал, что ни сама организация, ни ее активы не связаны с лицами, действия которых запрещены на территории РФ. Однако суд признал эти аргументы необоснованными, подчеркнув, что контроль над организацией и распределением активов осуществлялся со стороны участников запрещенного объединения.

Как ранее сообщалось, в феврале нынешнего года кассационная инстанция уже рассматривала дело, касающееся запрета деятельности структуры, ассоциированной с предпринимателем, в которую также входили разыскиваемый экс-владелец ОАО «Смоленский банк» Петр Шитов и иностранная компания JKX Oil & Gas Limited (экстремистская организация, запрещена в РФ). В ряде решений указано, что активы данных лиц использовались для материального обеспечения властей Украины и подрывной деятельности против РФ.

Суд указал на недопустимость отделения деятельности предпринимателя от обеспечивающих ее структур и имущества, подчеркивая их прямое участие в действиях, направленных против интересов Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков