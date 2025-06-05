ЕК предложила продлить временную защиту украинских беженцев до 2027 года

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза продлить до 4 марта 2027 года Директиву о временной защите (TPD), регулирующую правовой статус украинских беженцев. Вместе с тем, как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, за это время члены объединения смогут проложить путь для возвращения беженцев на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Pool / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Pool / Reuters

Еврокомиссия считает, что продление временной защиты даст «правовую определенность» украинским беженцам и гарантирует наличие одинаковых стандартов помощи во всех странах Евросоюза. К тому же за это время Брюссель планирует создать благоприятные условия для возвращения украинцев.

С февраля 2022 года в страны ЕС прибыло более 4,3 млн украинцев. В связи с этим в том же году ЕС впервые применила TPD, разработанную еще в 2001 году, что позволило прибывшим с Украины гражданам жить и работать в странах Евросоюза, а также получать доступ к социальным услугам. Последний раз действие документа продлили до 4 марта 2026 года. Изначально программа не предполагала возможности продления.

Теперь Еврокомиссия советует предоставить возможность беженцам, которые интегрировались в принимаемой стране, перейти к другому статусу: получить ВНЖ или другую возможность долгосрочного резидента. Вместе с тем совместно с украинскими властями странам ЕС рекомендуется создать центры, cспособствующие возвращению беженцев на Украину.

Лусине Баласян