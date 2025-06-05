Макрон призвал Бразилию, Китай и Индию оказать давление на РФ по вопросу Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Бразилию, Индию и Китай оказать давление на Россию с целью завершить конфликт на Украине. Об этом французский лидер сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой в Париже.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Париж с официальным визитом 4 июня. Это его первый визит на посту президента. Как сообщал директор Европейского департамента Министерства иностранных дел Флавио Голдман, в ходе визита ожидается подписание более 20 двусторонних соглашений, включая совместную декларацию по климату.

Господин Лула да Силва был принят Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце с государственным визитом, в ходе которого будут обсуждаться такие вопросы, как климат, торговая война Дональда Трампа и конфликты в Украине и секторе Газа. Кловис Казали, ведущий прямой репортаж с Елисейских полей, рассказывает нам больше.

Анастасия Домбицкая