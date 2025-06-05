В Ростовской области предложили упростить временное трудоустройство подростков

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова предложила изменить законодательство о трудоустройстве несовершеннолетних. Причиной стало нежелание работодателей принимать подростков на временную работу. Об этом омбудсмен рассказала в ходе 20-го заседания регионального Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Детский омбудсмен выяснила, что компании избегают найма несовершеннолетних из-за особенностей подсчета квот для людей с инвалидностью. Временные рабочие места для подростков включаются в среднесписочную численность сотрудников, что завышает квоты для приема инвалидов.

«В этой ситуации необходимо найти разумный правовой компромисс», — заявила госпожа Черкасова.

Помимо трудового законодательства, уполномоченный предлагает расширить перечень реабилитационных мероприятий и технических средств для инвалидов. Также она выступает за увеличение оснований предоставления маневренного жилья несовершеннолетним и семьям в трудной жизненной ситуации.

Все предложения будут рассмотрены профильными комитетами донского парламента.

Валентина Любашенко