Агрохолдинг «СТЕПЬ» договорился о сотрудничестве с ритейлером «Самокат»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» и онлайн-ритейлер «Самокат» договорились о сотрудничестве в бакалейном сегменте. Производитель планирует фасовать и поставлять ретейлеру рис, пшено, горох, гречневую крупу, зеленую гречку и кускус, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

В планах компании поставлять крупы в Ростовскую область, Краснодарский край, Волгоградскую область, Самарскую область и Воронежскую область.

«Партнерство с ведущими ритейлерами подтверждает уровень продукции, которую производит агрохолдинг "СТЕПЬ"»,— отметил генеральный директор агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

«Самокат» является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров с долей рынка 16,4% и более чем 700 тысячами ежедневных заказов. В начале 2025 года стало известно, что ритейлер на своей площадке стал продавать не только продукты питания. В частности, компания «Билайн» реализует сим-карты в приложении компании.

По данным INFOLine, на российском FMCG-рынке сформировался устойчивый тренд на партнерство в сегменте СТМ, который особенно актуален для крупных агрохолдингов. «ЭкоНива» производит молочную продукцию под СТМ, например, «Чижика», «Пятерочки», «Ленты» и METRO. С X5 Retail Group работает также «Благо», кроме того, компания выпускает продукцию под СТМ «Магнит», «Лента», «Ашан», «ВкусВилл». «Эфко» производит майонез под СТМ «ВкусВилла».

В 2024 году объем рынка онлайн-торговли продуктами питания в рублях вырос на 47%, до 1,2 трлн рублей, количество заказов — на 37%, до 813 млн.

Ранее о необходимости развития интернет-торговли заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время выставки «Иннопром» он обратил внимание на то, что ограничения, связанные с пандемией 2020 года, увеличили рынок до 3,2 трлн руб. в годовом выражении.

«Пандемия подтолкнула страны к смене технологического уклада, придала ускорение процессам цифровизации. Бурный всплеск произошел в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла в нашей стране почти на 60%, до 3,2 трлн рублей»,— отметил Мишустин.

В мае 2025 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком отметил, что сфера онлайн-торговли в стране «развивается семимильными шагами».