В Ижевске завели уголовное дело после гибели рабочего-мигранта на стройке

В Ижевске возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть работника (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. За данное преступление грозит до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

27 мая на строящемся объекте по ул. Леваневского упал 24-летний гражданин государства Средней Азии. Он скончался на месте от полученных травм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.