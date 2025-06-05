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В Ижевске завели уголовное дело после гибели рабочего-мигранта на стройке

В Ижевске возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть работника (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. За данное преступление грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

27 мая на строящемся объекте по ул. Леваневского упал 24-летний гражданин государства Средней Азии. Он скончался на месте от полученных травм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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