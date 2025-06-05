ООО «БЭСК Инжиниринг» близко к завершению строительства подстанции «Алаторка»

Строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе Башкирии близится к завершению. На объекте выполнен монтаж основного силового оборудования и всех панелей РЗА. На данный момент проводится прокладка контрольного кабеля и завершается укладка железобетонных лотков. Оставшаяся часть возведения подстанции включает себя наружные работы на открытом распредустройстве 110 кВ.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Также для питания ПС «Алаторка» заканчивается строительство двухцепной воздушной ЛЭП 110 кВ протяженностью каждой цепи по 8 км. Все 53 опоры установлены, натяжка проводов – на завершающей стадии.

Генеральным подрядчиком объекта является ООО «БЭСК Инжиниринг», в том числе, выполняющий монтаж оборудования и прокладку кабеля. Заказчиком объекта выступает ООО «Башкирэнерго».

Новый центр питания позволит покрыть энергодефицит в Иглинском районе и даст дополнительные мощности для его дальнейшего развития.

ООО «Башкирэнерго»