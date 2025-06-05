Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД

Банк Уралсиб запустил новые сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента», которые позволяет клиентам Уралсиба – юрлицам и индивидуальным предпринимателям оптимизировать расходы и снизить риски ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Здесь клиенты банка могут проверить контрагента на надежность по международным государственным и информационным базам данных до совершения платежа, а также заказать комплекс услуг по международной доставке грузов любыми видами транспорта и подготовке товаросопроводительных документов от надежных партнеров банка.

Также бизнес-клиентам Уралсиба доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД: быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор оптимальных вариантов расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства), а также сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

По всем вопросам использования сервисов ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»