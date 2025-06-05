Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как вратарь «Челси» вернулся на поле после перелома черепа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Hird / Reuters Фото: Stephen Hird / Reuters

В октябре 2006 года во время матча чемпионата Англии «Рединг»—«Челси» произошло страшное столкновение вингера хозяев Стивена Ханта и вратаря лондонского клуба Петра Чеха. В первые секунды никто не понял, что за травму получил голкипер. Потом медики скажут, что это был вдавленный перелом черепа и обширное сотрясение мозга. Чех находился без сознания несколько часов, перенес сложнейшую операцию, во время которой из его головы извлекли крупные осколки кости. Остальное хирурги скрепили металлическими пластинами.

После того как Петр пришел в себя, ему сказали, что сам факт того, что он просто выжил, — большая удача. Про игру в футбол, по мнению медиков, и речи быть не могло. С такой травмой при любом, даже не очень серьезном столкновении вратарь может просто погибнуть. Но Чех был непреклонен — он твердо решил вернуться на поле. Врачи, которые сначала были против, подсказали решение — защитный шлем. Целая команда компании Adidas изобретала специальный головной убор для вратаря. При изготовлении использовалась специальная пена, которая гасит удары. Правда, сам Петр раздражался, что плохо слышит, когда надевает шлем.

Но, несмотря на проблемы, уже через три месяца, в январе 2007-го, он появился в воротах «Челси». Конечно же, в шлеме, который с того момента стал неотъемлемой частью его имиджа. В одном из симуляторов FIFA Чех даже на переговорах о контракте был прорисован в шлеме. Болельщики тут же дали ему прозвище «Танкист». Несмотря на ужасную травму, Чех смог не только вернуться в футбол, но и взять множество титулов, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Владимир Осипов