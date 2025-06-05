Меняйло: 9 млн рублей направили на системы контроля диабета

Власти Северной Осетии потратили свыше 9 млн руб. на покупку систем непрерывного контроля глюкозы для детей с диабетом первого типа. С начала года такими устройствами обеспечили более 300 маленьких пациентов и подростков.Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

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«С 2025 года такую помощь мы оказываем благодаря возможностям нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"»,— написал Сергей Меняйло.

Он отметил, что Северная Осетия входила в число первых регионов России, где подобные устройства предоставлялись за счет местного бюджета.

Кроме того, власти республики ежемесячно снабжают детское население лекарствами и расходными материалами для инсулиновых помп.

Николай Аксенов